Erfurt. Bei einem Unfall an einer Straßenbahnhaltestelle ist in Erfurt ein Mann schwer verletzt worden, Die Polizei sucht Zeugen.

Fußgänger bei Straßenbahnunfall in Erfurt schwer verletzt

Bei einem Straßenbahnunfall ist am Mittwoch-Abend an einer Haltestelle am Erfurter Krämpfertor ein 59-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache von einer in die Haltestelle einfahrenden Straßenbahn erfasst worden und erlitt eine schwere Oberschenkel-Verletzung. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Erfurter Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0361 78400 zu melden.

