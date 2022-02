Fußgängerin bei Unfall in Suhl schwer verletzt

Suhl. Die 59-Jährige wollte einen Zebrastreifen überqueren, als ein Autofahrer sie übersah.

Schwer verletzt worden ist eine 59-jährige Fußgängerin bei einem Unfall am Donnerstag in Suhl. Laut einer Mitteilung wollte die Frau am Morgen einen Zebrastreifen unweit des Friedhofs in der Werther Straße überqueren.

Dabei wurde sie von einem 29-jährigen Opelfahrer erfasst, der aus Richtung Rimbachstraße kam. Nach Polizeiangaben wurde sie durch die Wucht des Aufpralls auf die Frontscheibe und dann auf die Fahrbahn geschleudert. Sie kam in ein Krankenhaus.