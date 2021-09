Fußgängerin in Erfurt von Lkw überrollt und schwer verletzt

Erfurt. In Erfurt wurde eine Fußgängerin von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer fuhr einfach weiter.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Erfurt ist eine Fußgängerin schwer verletzt wurden. Die 31-Jährige sei aus noch ungeklärten Gründen auf die Straße getreten und wurde von einem Lastwagen-Anhänger überrollt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Der Fahrer sei einfach weitergefahren. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Die Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

