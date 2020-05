Friedrichroda. 10.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis des Brandes am Mittwochabend in Friedrichroda.

Gartenhütte in Friedrichroda brennt lichterloh

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden beim Brand einer Gartenlaube am Mittwochabend in Friedrichroda. Gegen 22.45 Uhr war die Rettungsleitstelle wegen des Brandes in einer Gartenparzelle an den Gleisen, nahe dem Schwimmbad, informiert worden.

Nach etwa einer Stunde hatten die Kameraden das Feuer vollständig gelöscht, die Gartenhütte war jedoch vollständig abgebrannt. Ein Übergreifen auf andere Parzellen konnte verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kripo Gotha nahm die Ermittlungen zu Brandursache auf.

