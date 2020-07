Jena. Der Bereich um die leerstehende Schiller-Passage in Jena ist weiträumig abgesperrt. Der Regionalverkehr ist in Jena unterbrochen. Das ist passiert:

Gaseinsatz in Jena: Bereich um Schillerpassage weiträumig gesperrt

Großeinsatz der Feuerwehr in Jena: Seit dem Vormittag läuft ein Gaseinsatz in der Nähe der leerstehenden Schiller-Passage. Der Bereich um das ehemalige Einkaufszentrum und die Wiesenstraße sind weiträumig abgesperrt.

Die leerstehende Schillerpassage ist weiträumig abgesperrt. Foto: Thorsten Büker

Die Regionalbahnstrecke zwischen Jena-Saalbahnhof und Jena-Paradies war teilweise gesperrt, die Busse wurden über die Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet. Es kommt daher zu Behinderungen in der Innenstadt.

Autohaus und Baustelle evakuiert: Flüssiggas ausgetreten

Gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass an einer Tankstelle in der Wiesenstraße in Jena, welche derzeit zurückgebaut wird, eine größere Menge an Flüssiggas aus einem Tank austritt. Personen vor Ort wurden in Sicherheit gebracht, ein Autohaus und eine Baustelle evakuiert.

Gegen 13 Uhr soll keine keine akute Gefahr mehr bestehen, allerdings werden laut Polizei die Absperrungen bis zur vollständigen Entleerung des Tanks aufrechterhalten.

