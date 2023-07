Nach einem Unfall an der Autobahnauffahrt war eine Straße in Erfurt gesperrt (Symbolbild).

Gefährliche Wendemanöver in der Autobahnauffahrt: Autofahrer in Erfurt wollen Umleitung umfahren

Erfurt. Zwei Autos sind an der Anschlussstelle Erfurt-West zusammengestoßen. Die Sperrung nach dem Unfall wollten einige Autofahrer nicht hinnehmen.

Nach einem Unfall an der Anschlussstelle Erfurt-West der A4 war die Straße am Samstag in Fahrtrichtung Arnstadt gesperrt.

Stadtauswärts fahrender Verkehr wurde auf die A4 geleitet. Wie die Polizei mitteilt,betrug der dadurch entstehende Umweg wenige Minuten. Dies sei aber mehreren ortskundigen Fahrern jedoch nicht recht gewesen. Sie wendeten mit ihren Fahrzeugen stattdessen auf der Autobahnauffahrt, um weiter in Richtung Arnstadt fahren zu können.

Dies sei zum einen aufgrund der Gefährlichkeit grundsätzlich verboten. Zum anderen könne auch die Fahrtstrecke des Gegenverkehrs, die dort bis zu 100 Kilometer pro Stunde fahren darf, nicht im erforderlichen Maße eingesehen werden, teilt die Polizei mit. Es sei aber glücklicherweise zu keinen weiteren Verkehrsunfällen gekommen.

Gegen insgesamt sieben Kraftfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der Regelahndungssatz beträgt 75 Euro, zudem erfolgt die Eintragung eines Punktes im Fahreignungsregister.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

