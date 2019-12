Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gefährlicher „Scherz“: Gullydeckel verursacht Unfall – In Leitplanke gekracht – Drogenfahrt

In der Nacht zum Sonntag hoben Unbekannte in der Oberen Silberstraße in Greiz einen schweren Gullydeckel aus dem Abwasserschacht und legten diesen auf die Fahrbahn. Gegen 22.30 Uhr prallte ein Kleinwagen gegen das Hindernis. Laut Polizei entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Die 60-jährige Fahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Die PI Greiz ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es werden dringend Zeugen gesucht, Hinweise werden unter Tel. 03661/6210 entgegen genommen.

VW Fahrer unter Drogen

Am Freitag wurde gegen 22 Uhr in der Greizer Wiesenstraße ein VW Touran durch die Polizei gestoppt. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Crystal-Meth. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 38-jährigen Fahrer aufgenommen. Dem VW-Fahrer drohen ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Über die Gegenfahrbahn in die Leitplanke gekracht

Kurz vor dem Bahnübergang Untere Haardt unterschätzte am Samstag gegen 17 Uhr der Fahrer eines Honda Civic eine Kurve. Laut Polizei geriet das Fahrzeug auf der B94 von Greiz in Richtung Zeulenroda außer Kontrolle, querte die Gegenfahrbahn und krachte in die Leitplanke.

Die Lage sei dabei hochgefährlich gewesen, da sich die Unfallstelle genau im Scheitelpunkt der unübersehbaren Kurve befand. Zwei Funkstreifenwagen sicherten die Unfallstelle ab.

Die beiden jungen Männer im Honda kamen mit dem Schrecken davon. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

