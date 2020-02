In Neustadt am Rennweg kam ein Lkw wegen glatter Straßen nicht mehr weiter. (Symbolbild)

Neuhaus am Rennweg. Winterliche Straßenverhältnisse und ein Gefahrguttransporter haben in Neustadt am Rennweg für eine gefährliche Situation gesorgt.

Gefahrguttransporter kommt auf glatter Straße ins Rutschen

Glatte Straßen und zwei sich entgegenkommende Lkw haben am Dienstag in Neuhaus am Rennweg für eine gefährliche Situation gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, konnte ein Lkw, der Gefahrgut geladen hatte, aufgrund der Straßenglätte nicht weiterfahren.

Die Situation habe sich dann noch zugespitzt, als ihm ein Sattelzug entgegenkam, der ebenfalls ins Rutschen geriet und eine Kollision beider Fahrzeuge drohte. Dadurch war die Straße dann komplett dicht.

Erst ein weiterer Lkw habe den Gefahrgut-Lkw und den Sattelzug aus ihrer misslichen Lage befreien können, so dass die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte.