Gegen Verkehrszeichen geprallt und im Weizenfeld gelandet: 17-Jähriger bei Unfall im Eichsfeld schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Eichsfeld. Er stürzte und schlitterte in ein angrenzendes Feld.

Fretterode. Bei einem Unfall im Eichsfeld ist ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er war zunächst gegen ein Verkehrszeichen gefahren und anschließend in einem Weizenfeld liegengeblieben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war er am Samstagmittag mit seinem Motorrad zwischen Fretterode und Dietzenrode von der Fahrbahn abgekommen. Den Angaben zufolge kam der 17-Jährige in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Straße ab, fuhr dann gegen ein Verkehrszeichen und schlitterte knapp 17 Meter weiter, bis er auf einem Weizenfeld liegenblieb. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer.

