Sömmerda. Weil ein Mann den Geruch einer vollen Babywindel nicht ertragen konnte, ist ein Paar in Sömmerda derart in Streit geraten, dass sich die Eltern gegenseitig schlugen.

Im Streit um eine volle Babywindel ist ein Paar in Sömmerda derart in Streit geraten, dass es sich am Ende gegenseitig geschlagen hat. Gegen die 28 Jahre alten Frau sowie den 29 Jahre alten Mann wurde am Donnerstagabend Anzeige erstattet, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

"Der Mann hat den Geruch der vollen Windel nicht mehr ertragen, deshalb kam es zum Streit", sagte eine Sprecherin der Polizei.

