Geklaute Katalysatoren, Unfallflucht und brennende Wäsche – Die Polizeimeldungen aus Weimar

Weimar. In Weimar sind am Wochenende Katalysatoren von Autos entwendet worden. Außerdem stand ein Korb frisch gewaschener Wäsche in Flammen. Die Meldungen aus der Klassikerstadt.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen Nohra und Weimar hat sich einer der Beteiligten unerlaubterweise vom Ort des Geschehens entfernt. Laut Polizei war der unbekannte Fahrer auf der B7 auf Höhe des Überfliegers unterwegs und wechselte mit seinem Auto auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Erfurter Straße. Dabei kollidierte das Auto seitlich mit einem Skoda.

Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Katalysator geklaut

Zwischen Donnerstag und Freitag vergangene Woche wurden gleich drei Katalysatoren von Pkws in Weimar gestohlen. Sie wurden mit einem Schneidewerkzeug von den parkenden Autos abgetrennt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Der Gesamtwert der Katalysatoren wird auf ca. 3600 Euro. Auch hier werden Zeugen gesucht.

Wäschekorb fängt Feuer

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem kleinen Brand in einer Weimarer Mietwohnung. Laut Polizei stellte ein 35 Jahre alter Mieter einen Wäschekorb auf eine Arbeitsplatte und verließ den Raum. Wahrscheinlich entzündeten sich Bestandteile eines mitgewaschenen Feuerzeuges, so dass der Korb mit frischer Wäsche bei seiner Rückkehr in Flammen stand. Der 35-Jährige warf den Wäschekorb, ohne dabei jemanden zu gefährden, aus dem Fenster und konnte damit Schlimmeres verhindern.

Moped gestohlen

In Vippachedelhausen ist in der Nacht zu Sonntag ein Moped gestohlen wurden. Das Zweirad der Marke Peugeot hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Es stand auf dem Kirmesgelände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.