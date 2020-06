Geldautomat in Worbis gesprengt: Täter auf der Flucht, Hubschrauber im Einsatz

Polizisten am Einsatzort.

Leinefelde-Worbis. In Leinefelde-Worbis ist am Samstagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Anwohner berichten von zwei Explosionen, gefolgt von lautem Motorengeheul.

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr gab es zwei laute Detonationen in Worbis (Landkreis Eichsfeld). Unbekannte Täter haben den Geldausgabe-Automaten der Deutschen Bank in der Langen Straße gesprengt und sind mit der Beute entkommen.

Anwohner berichteten von zwei Explosionen, gefolgt von lautem Motorengeheul. Einige Zehn-Euro-Scheine lagen nach dem Raub noch auf der Straße vor der Bank.

Polizei setzte Hubschrauber zur Suche ein

Die Polizei setzte einen Hubschrauber zur Suche nach den Tätern ein. Auch die Autobahnpolizei und Einsatzkräfte benachbarter Bundesländer sind in die eingeleitenden Fahndungsmaßnahmen eingebunden. Bislang blieb die Suche erfolglos, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Die Täter hinterließen ein Trümmerfeld. Durch die Wucht der Explosion wurde auch das Modegeschäft Jeans-Point von Ulli Hartmann stark beschädigt. Hier wurden Wandverkleidungen herausgerissen und Einrichtungsgegenstände umgeworfen. Die Freiwillige Feuerwehr Worbis wurde wegen Brandgefahr zum Einsatzort gerufen.

Spezialisten des Landeskriminalamtes Thüringen sind am Tatort und unterstützen die Nordthüringer Kriminalisten bei der Spurensuche und Sicherung.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der zurückliegenden Nacht oder auch in den zurückliegenden Tagen auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Deutschen Bank beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, oder die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

