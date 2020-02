Nordhausen. Mit zwei neuen Fällen muss sich die Nordhäuser Polizei befassen. Während in der Rothenburgstraße Diebe unterwegs waren, zündelten Unbekannte in der Dr.-Hasse-Straße.

Gescheiterter Autoklau und Brandstifter an einer Laube in Nordhausen

Unbekannte Täter versuchten am Donnerstagabend vergeblich, einen VW Transporter auf dem Gelände einer Autotuningfirma in der Rothenburgstraße zu stehlen, berichtete am Freitag die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. In der Zeit zwischen 20 und 23.10 Uhr verschafften sich die Ganoven gewaltsam Zutritt auf das Gelände und brachen einen T 6 auf. Der Versuch, das Auto kurzzuschließen, schlug allerdings fehl. Mit der Batterie und weiterer verbauter Technik aus dem Auto suchten die Diebe das Weite. Um schnell vom Gelände wegfahren zu können, hatten die Täter bereits einen Teil des Zauns herausgerissen.

Unbekannte zündelten an einer Gartenlaube in der Dr.-Hasse-Straße in Nordhausen, berichtete die Polizei. Am Donnerstagnachmittag entdeckte die Besitzerin einen Brandschaden an der Holztür. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt

Wer Hinweise zu diesen beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03601 / 960 zu melden.