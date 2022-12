Gestohlenes Auto geortet – Mann missachtet Alkoholverbot und kommt ins Gefängnis – Graffitisprayer am Promenadendeck

Erfurt Die Meldungen der Polizei für Erfurt.

Polizei schnappt Autodiebe

Polizisten haben am Mittwoch in Ostsachsen zwei Männer gestellt, die in Erfurt ein Auto gestohlen hatten. Wie die Polizei berichtete, hatte am Mittwochvormittag ein Mitarbeiter einer Erfurter Firma bemerkt, dass dort eingebrochen worden war. Die Täter hatten dabei nicht nur Handys, Schlüssel und Kleidung, sondern auch ein Auto aus der Tiefgarage gestohlen. Dank verbauter Technik konnte der Volvo geortet werden. Im Kreis Görlitz gelang es der Polizei schließlich, das Auto mit den zwei 36 und 40 Jahre alten Männern zu stoppen.

Krampfanfall führt zu Verkehrsunfall

Ein Krampfanfall hat am Mittwoch in Erfurt zu einem Verkehrsunfall geführt. Nach Polizeiangaben war ein 58-jähriger Autofahrer am Nachmittag auf der B7 in Richtung Erfurt unterwegs, als er gesundheitliche Probleme bekam. Auf Höhe der Abfahrt zum Güterverkehrszentrum kam er mit seinem Auto nach links von der Straße ab und touchierte eine Leitplanke. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt

Eine Polizeistreife hat in der Nacht zu Donnerstag zwei 24 und 28 Jahre alte Männer ertappt, als sie gerade ein Graffiti in einer Fußgängerunterführung sprühten. Den Angaben zufolge hatten sie mit Sprühfarbe und einem Lackstift nicht nur die Unterführung, sondern auch zwischen Hauptbahnhof und der ICE-City Ost verunstaltet.

Alkoholkonsum auf dem Anger führt ins Gefängnis

Weil er auf dem Anger verbotenerweise Alkohol getrunken hatte, war ein 35-Jährigen am Mittwoch vom Stadtordnungsdienst kontrolliert worden. Mit einem Platzverweis war er nicht einverstanden und leistete Widerstand. Polizisten überprüften den Mann und stellten fest, das gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.

Zigarettenautomat nach Sprengung komplett zerstört

Unbekannte haben am Mittwochabend im Erfurter Rieth einen Zigarettenautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den beschädigten Automaten in der Vilniuser Straße bemerkt. Vor Ort wurden Bargeld und Zigaretten sichergestellt. Ob die Täter an Beute gelangten, ist unklar. Der Automat wurde vollständig zerstört.

