Weimar. In Weimar hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Drogendealer verhaftet. Das sind die Meldungen der Weimarer Polizei.

Gesuchter Dealer verhaftet – Radfahrer schwer verletzt – Nachbar bedroht

Fahnder der Kriminalpolizei Jena beendeten am Mittwoch die Flucht eines Mannes aus Weimar. Gegen den 47-Jährigen lag laut Polizei ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen umfangreicher Drogendelikte, so auch wegen Drogenhandels vor. Er muss nun die nächsten drei Jahre und zwei Monate hinter Gittern verbringen.

Der Mann, der sich verborgen gehalten habe, habe sich sichtlich überrascht, aber widerstandslos von der Polizei im Stadtzentrum festnehmen lassen.

Nachbar bedroht

Weil er regelmäßig seinen Wohnungsschlüssel nicht dabei hat, verschafft sich ein 23-jähriger Kranichfelder immer wieder über das Nachbargrundstück Zutritt zu seiner Wohnung. Der Grundstücksbesitzer habe dem Mann mittlerweile das Betreten und Durchqueren seines Gartens untersagt. Dieser zeigte sich mit dem Verbot ganz und gar nicht einverstanden und bedrohte seinen 51-jährigen Nachbarn.

Radfahrer schwer verletzt in Krankenhaus gebracht

Schwer verletzt musste am Mittwoch ein Mann ins Klinikum gebracht werden, nachdem er mit seinem Fahrrad stürzte. Die Polizei gehe bisher davon aus, dass der Mann in der Bodelschwinghstraße von der Straße auf den Gehweg fuhr und dabei stürzte, wobei er ein parkendes Auto beschädigte. Aufgrund seiner Verletzungen habe der Weimarer am Unfallort nicht zum Geschehen befragt werden können.

Zwei Verletzte bei Unfall

Weil ein Linksabbieger einen entgegenkommenden Transporter übersah, kollidierte dieser am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Blankenhain frontal mit dem Kleinwagen. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, wurden bei dem Unfall der 19-jährige Fahrer des Kleinwagens sowie dessen Beifahrerin (16) verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Transporters, gegen den ein gesondertes Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wurde, sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt, so die Polizei. Bei dem 50-Jährigen sei Alkoholgeruch festgestellt worden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

16-Jähriger Schnapsdieb gestellt

Aus einen Supermarkt in der Erfurter Straße entwendete ein 16-Jähriger eine Flasche Schnaps. Ein hinter dem jungen Mann an der Kasse stehender Polizeibeamter im Dienstfrei beobachtete, wie der Jugendliche in Begleitung seines Bekannten den Laden ohne zu bezahlen verließ.

Als der Diebstahlsalarm ertönte, ergriff der 16-Jährige die Flucht. Der Polizist folgte ihm jedoch und konnte den Weimarer stellen, den er an seine im Dienst befindlichen Kollegen übergab.