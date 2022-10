Gift auf Grundstücken verteilt: Drei Hunde in Kalbsrieth gestorben

Kalbsrieth In Kalbsrieth im Kyffhäuserkreis sind drei Hunde vergiftet worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Polizei mitteilte, wurden im vergangenen Monat drei Hunde in der Brückengasse in Kalbsrieth vergiftet. Die Fälle traten im Abstand von etwa einer Woche und vorrangig am Wochenende auf.

Den Angaben zufolge haben Unbekannte vermutlich eine für Tiere giftige Substanz auf den jeweiligen Grundstücken der Besitzer verteilt. Daran seien die Hunde gestorben.

Hinweise zum Täter oder zum Tathergang nimmt die Polizei Artern unter der Tel.Nr.: 03466/3610 entgegen.

