Glasflaschenwürfe, Pefferspray und eine Machete: Streit eskaliert in Erfurt

Erfurt. In der Nacht zum Freitag ist in Erfurt ein Streit zwischen vier Männern eskaliert. Das passierte dann.

Ein Streit zwischen vier Männern eskalierte in der Nacht zum Freitag in Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beteiligten zuvor in einer Bar in der Schmidtstedter Straße gemeinsam Alkohol getrunken. Dann kam es gegen 3 Uhr zwischen ihnen zu einer Meinungsverschiedenheit.

Auf der Straße bewarfen sich die Männer mit Glasflaschen und beschädigten dabei ein Auto. Während der Auseinandersetzung setzte einer der Männer ein Pfefferspray ein, ein anderer drohte mit einer Machete.

Die Männer im Alter von 19 bis 36 Jahren wurden von der Polizei gestellt und gegen sie Anzeige erstattet. Einer der Streithähne zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.