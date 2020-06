Gleitschirmflieger in Bad Tabarz abgestürzt - 51-Jähriger schwer verletzt

Ein 51-Jähriger flog gestern Nachmittag mit einem Gleitschirm vom Datenberg in Richtung der Ortslage Bad Tabarz.

Aus laut Polizei bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät, prallte gegen eine Hauswand in der Max-Alvary-Straße und blieb in Bodennähe in einem Baum hängen.

Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste später mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

