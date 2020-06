Der Fahrer des VW Golf (links im Hintergrund) nahm dem Volvo die Vorfahrt. Zur Zeit des Unfalls war die Ampelanlage nicht in Betrieb.

Weimar. Nach einem Unfall an der einst berüchtigten Kreuzung landet ein VW kopfüber im Graben. Beide Fahrer nur leicht verletzt.

Glück im Unglück an der Humboldtstraße in Weimar

An der einst berüchtigten Stoppschild-Kreuzung von verlängerter Humboldtstraße/Alte Chaussee und der Verbindung zwischen Berkaer Straße und Niedergrunstedt ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall. Zu dieser Zeit war die Ampelanlage nicht in Betrieb.

Auf dem Weg von Gelmeroda stadteinwärts nahm der Fahrer (58) eines VW Golf gegen 19.10 Uhr ausgangs der Alten Chaussee einem Volvo die Vorfahrt, der aus Richtung Berkaer Straße gekommen war. Der Volvo erfasste den Volkswagen beim Zusammenstoß seitlich. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Golf, überschlug sich und blieb an der Humboldtstraße im Straßengraben liegen.

Der VW-Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Die leichten Verletzungen der beiden Beteiligten mussten lediglich vor Ort ambulant behandelt werden, teilte die Weimarer Polizei mit. Die Autos indes mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Angaben zur Höhe des Sachschadens gab es nicht.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Weimar sicherten die Unfallstelle ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und räumten die Trümmer von der Fahrbahn. Die Polizei-Inspektion Weimar ihrerseits hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.