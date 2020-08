Unwetter erwischt Gräfinau-Angstedt am heftigsten

Gewütet haben die Wassermassen auch an der Baustelle am Wehr in Gräfinau-Angstedt. Der Pegel der Ilm kletterte um Mitternacht auf über einen Meter.

Ilm-Kreis. Gewitter mit Starkregen sorgte in der Nacht zum Samstag für vollgelaufene Keller. Feuerwehr-Einsätze waren in Teilen des Ilm-Kreises notwendig.

Ein Unwetter zog am späten Freitagabend über Teile des Ilm-Kreises. Innerhalb kürzester Zeit ergossen sich Wassermassen, die in mehreren Orten Einsätze der Feuerwehren notwendig machten. Laut Deutschem Wetterdienst fiel in Gräfinau-Angstedt bis Samstagmorgen 115,8 Liter Regen je Quadratmeter. Dort war in der Nacht ein kräftiges Gewitter mit Starkregen niedergegangen.

In dem Ilmenauer Ortsteil hatte die Freiwillige Feuerwehr (FFW) gleich mehrere Keller auszupumpen. In einem Haus drückten die Wassermassen den Inhalt der Klärgrube in den Keller. Der Pfarrteich drohte überzulaufen, sagt Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos).

„Der Boden konnte kein Wasser mehr aufnehmen“, so Volkmar Risch, der stellvertretende Wehrführer. Einsatzkräfte aus Ilmenau und Gehren kamen zu Hilfe. Es wurden Sandsäcke gefüllt und als Schutz vor Eingänge gelegt. Bis nachts um 3 Uhr waren rund 30 Einsatzkräfte beschäftigt. Für die FFW Gräfinau-Angstedt war es der größte und längste Einsatz des Jahres.

Glimpflicher ging es im nur 3 Kilometer entfernten Wümbach ab. Dort gab es einen Rückstau im Kanalsystem, das Wasser drückte aus den Gullys. In einer Stunde hatte die örtliche Feuerwehr das Problem im Griff, sagt Wehrführer Stefan Risch.

Hingegen rund sechs Stunden hatten die Feuerwehren Stadtilm-Mitte und Griesheim mit 55 Einsatzkräften zu tun. Von Mitternacht bis in den frühen Samstagmorgen beschäftigten sie vollgelaufene Keller in Griesheim, Grundwasser, welches in Griesheim in ein Haus drückte und das Befüllen von Sandsäcken. Die wurden an den Schweineställen in Griesheim benötigt, um das Wasser abzuhalten, sagt Stadtbrandmeister Sven Krüger.

Einen Keller musste Freitagabend die Arnstädter Feuerwehr in der Rankestraße abpumpen. 50 Zentimeter stand das Wasser in einem Keller in der Karolinenstraße. Zu diesem Einsatz rückte die Feuerwehr Samstag aus, wie Einsatzleiter Stephan Jäger weiter sagt.