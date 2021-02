Greifvogel und Schäferhund sorgen in Thüringen für Polizeieinsätze

Ein mitten auf der Straße sitzender Greifvogel hatte am Samstag auf der Bundesstraße 62 in Südthüringen für einen Auffahrunfall gesorgt. Ein Autofahrer habe zwischen Vacha und Dorndorf im Wartburgkreis bremsen müssen, um den großen Vogel nicht zu überfahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwei nachfolgende Autos konnten noch rechtzeitig anhalten, ein weiterer Autofahrer erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde zudem ein viertes Auto beschädigt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Der Greifvogel sei wohlbehalten davongeflogen, so die Polizei. Den Sachschaden an den Autos schätzte sie auf 15.000 Euro.

Gut erzogener Schäferhund lief in Erfurt frei herum

In Erfurt schützte unterdessen eine Tierfreundin einen Hund vor dem Überfahren. Die Taxifahrerin habe die Polizei gerufen, weil ein seinem Besitzer möglicherweise davongelaufener Schäferhund am Samstag immer wieder auf eine Straße gesprungen war. Der Hund wurde von Polizisten eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Der Rüde habe bei dem Transport im Polizeiauto mit "hervorragenden Manieren geglänzt", heißt es in dem Polizeibericht.