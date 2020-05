Vermummte Beamte der Polizei waren am Donnerstagvormittag in Gera im Einsatz.

Gera. Bei einem Polizeieinsatz in Gera sind am Donnerstag mehrere Personen festgenommen worden.

Größerer Polizeieinsatz in Gera: Mehrere Personen festgenommen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Größerer Polizeieinsatz in Gera: Mehrere Personen festgenommen

Wie erst am Freitag bekannt wurde, kam es am Donnerstagvormittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Gera.

Vermummte Beamte der Polizei haben ersten Erkenntnissen zufolge bei drei Einsätzen mehrere Personen festgenommen.

Vorausgegangen waren demnach jahrelange Ermittlungen der Polizei. Hintergrund der Ermittlungen sollen Drogendelikte sein. Genauere Details will die Staatsanwaltschaft aber erst Anfang nächster Woche bekanntgeben.

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Wie erst am Freitag bekannt wurde, handelte es sich um einen größeren Polizeieinsatz, der nach jahrelangen Ermittlungen durchgeführt wurde. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Hintergründe zu den Ermittlungen und zu den Festnahmen sollen Drogendelikte sein. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Vermummte Beamte der Polizei waren am Donnerstagvormittag (07.05.2020) in Gera zu sehen. Wie erst am Freitag bekannt wurde, handelte es sich um einen größeren Polizeieinsatz, der nach jahrelangen Ermittlungen durchgeführt wurde.In Gera soll es gleichzeitig zu drei Einsätzen und auch mehreren Festnahmen gekommen sein. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Genauere Details will die Staatsanwaltschaft aber erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5



Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5



Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5



Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5

Festnahmen bei Polizeieinsatz in Gera Bei dem Polizeieinsatz in Gera wurden mehrere Personen festgenommen.Genauere Details will die Staatsanwaltschaft erst Anfang nächster Woche bekannt geben. Foto: NEWS5 / Fricke / News5



Weitere Blaulichtmeldungen