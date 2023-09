Größerer Polizeieinsatz wegen Schlägerei in Eisenach

Eisenach. Die Polizei in Eisenach musste am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei unter mehreren Personen ausrücken. Diese und weitere Polizeimeldungen.

6000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Eine 58-jährige Audifahrerin befuhr am Freitagvormittag die Langensalzaer Straße aus Richtung Stockhausen. An der Kreuzung zur Clemensstraße musste sie lau Polizeiangaben verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrende 63-jähriger Multicarfahrer zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Armbruch bei Sturz vom Fahrrad

Während der Streifenfahrt in der Nacht zu Samstag fielen Polizeibeamten in der Julius-Lippold-Straße zwei Fahrradfahrer auf. Eine 37-Jährige war mit ihrem Bike gestürzt, verletzte sich dabei schwer am Arm. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von 1,54 Promille. Ihr 32-jähriger Begleiter, welcher ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war, konnte einen Wert von 1,65 Promille vorweisen. Eine Blutentnahme bei beiden Radfahrern wurden durchgeführt. Gegen Beide wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Schlägerei löst größeren Polizeieinsatz aus

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am Sonntagmorgen in der Alexanderstraße. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Auto beschädigt. Vier Personen wurden kurzfristig festgenommen. Die Polizei wa mit einer Vielzahl von Einsatzkräften am Einsatzort. Die Ermittlungen dauern noch an.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.