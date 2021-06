Großbrand auf Geflügelhof im Kreis Sömmerda

Weißensee Eine Halle des Geflügelhofs Luthersborn ist komplett niedergebrannt. Derzeit wird ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe vermutet.

Am Samstag gerieten aus bisher ungeklärter Ursachen auf dem Geflügelhof Luthersborn mehrere Rundballen Heu in Brand. Diese Ballen befanden sich in einer Lagerhalle, welche in der weiteren Folge abbrannte.

Die in der Lagerhalle befindlichen Geräte wurden ebenfalls zerstört. Laut Angaben des 43-jährigen Verantwortlichen wird ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe vermutet.

Die Feuerwehren aus Weißensee und Kindelbrück waren über mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Kriminalpolizei aus Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen