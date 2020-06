In Ellichleben gab es am Donnerstagabend einen Großbrand.

Ellichleben. In Ellichleben im Ilm-Kreis hat es am Donnerstagabend einen Großbrand gegeben, bei dem zahlreiche Feuerwehren im Einsatz waren. Der Sachschaden ist immens

Großeinsatz der Feuerwehr in Ellichleben

Die Feuerwehr rief am Donnerstag gegen 21.44 Uhr ein Anwohner des Waidrasens in Ellichleben. In einem Nachbargehöft schlugen dichte Qualmwolken und Flammen aus einem Scheunendach.

Das zog einen Großeinsatz der Wehren von Ellichleben, Witzleben, Achelstädt, Stadtilm, Alkersleben, Elxleben, Dienstedt und Arnstadt nach sich. Auch ein Landwirtschaftsbetrieb half, die Versorgung mit Löschwasser sicherzustellen.

Die Scheune und das Nachbargebäude, ein ehemaliger Kuhstall, brannten komplett aus. Die Wehren konnten aber das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, auf ein weiteres Stallgebäude und das ehemalige Melkhaus verhindern. Die Brandursache ist noch unklar, der Sachschaden ist immens.