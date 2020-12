Großeinsatz von Polizei und LKA in Mühlberg

Mühlberg. In der Nacht zu Freitag mussten auch mehrere Bewohner eines Hauses zeitweise in Sicherheit gebracht werden.

In der Nacht zu Freitag kam es gegen 0.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Mühlberg im Kreis Gotha, bei dem auf Grund einer Gefahrenlage mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert werden mussten.

Eine Person hatte gedroht, sich selbst, andere Personen sowie Polizeikräfte zu verletzen und Gebäude zu beschädigen. Einsatzkräfte der Gothaer Polizei, der Bereitschaftspolizei sowie Spezialkräfte des Landeskriminalamtes konnten die Person am frühen Morgen festnehmen. Die kurzzeitig evakuierten Bewohner sind bereits in ihre Wohnungen zurückgekehrt.

Es wurde laut Polizei niemand verletzt, es gab auch keine Beschädigungen. Neben der Polizei waren auch Rettungskräfte und die Freiwillige Feuerwehr Mühlberg im Einsatz. Die Polizei Gotha ermittelt nun weiter.

