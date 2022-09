Großeinsatz wegen Sprengung von Zigarettenautomat im Weimarer Land: Täter auf der Flucht

Utzberg Ein lauter Knall hat Anwohner in der vergangenen Nacht in Utzberg aus dem Schlaf geschreckt. Unbekannte hatten dort einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Wegen der Sprengung eines Zigarettenautomaten hat es im Weimarer Land einen großen Polizeieinsatz gegeben. Neben mehreren Streifenwagen war am Sonntagmorgen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.

Täter fliehen mit Auto

Gegen 3 Uhr nachts seien Anwohner im Ortsteils Utzberg (Landgemeinde Grammetal) im Weimarer Land von einem lauten Knall geweckt worden. Ein Zeuge habe noch drei Männer gesehen. Er sprach sie an, woraufhin sie die Flucht in Richtung Dorfteich ergriffen und dort in einen Pkw einstiegen und davonfuhren.

Automat wurde komplett zerstört

Gefasst werden konnten die Unbekannten bisher nicht. Nach Polizeiangaben blieb außerdem unklar, wie viel Geld und Zigaretten sie aus dem komplett zerstörten Automaten entwenden konnten. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

