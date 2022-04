Hals durchgeschnitten: Acht Schafe tot auf Weide in Kassel aufgefunden

Kassel. Ein Passant macht auf einer Weide in Kassel einen grausigen Fund: Acht Schafe liegen leblos am Boden. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei.

Auf einer Weide in Nordhessen sind am Freitag acht Schafe tot aufgefunden worden. Den Tieren sei der Hals durchgeschnitten worden, sagte ein Polizeisprecher. Ein Passant habe die Schafe am Nachmittag auf einer Wiese nahe der Fulda im Kasseler Stadtteil Wolfsanger gefunden.

Ein Tierarzt wurde mit der Untersuchung beauftragt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Tierquälerei auf.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten:

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.