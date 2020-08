Haus unterhalb des Nordhäuser Doms in Vollbrand

Meterhohe Flammen unterhalb des Nordhäuser Doms und dicke Rauchschwaden in den darauffolgenden Stunden über dem Quartier ließen die Bewohner des Grimmels und der angrenzenden Straßen am Samstagabend nicht zu Ruhe kommen: Die frühere Pizzeria hinter dem einstigen „Schabernack“ brannte komplett ab.

Die frühere Pizzeria hinter dem einstigen Schabernack am Grimmel ist abgebrannt. Foto: TA

„Bei unserem Eintreffen gegen 21 Uhr stand das Gebäude in Vollbrand“, schildert Einsatzleiter Matthias Gropengießer. Die Feuerwehrleute – rund 40 von der Berufsfeuerwehr sowie den Freiwilligen Feuerwehren Nordhausen-Mitte, Sundhausen und Bielen – bekamen die Flammen in den Griff mithilfe massiven Wassereinsatzes von der Drehleiter aus. Doch auch nach eineinhalb Stunden mussten Männer ihre Atemschutzmasken aufsetzen: „Mit Schaum wollen wir die Restlöscharbeiten erledigen“, erklärte Gropengießer mit Blick auf das unterkellerte Gebäude und den daraus aufsteigenden Qualm. Schwierig gestaltete sich der Einsatz auch deshalb, weil das Haus einsturzgefährdet und damit von den Einsatzkräften nicht mehr betretbar ist.

Das einzelstehende Gebäude steht seit geraumer Zeit leer, Personen sollen sich nicht mehr in diesem befunden haben. Auch in der Nachbarschaft war niemand in Gefahr, hieß es am Samstagabend von der Einsatzleitung.

Mehr als zehn Trupps waren unter Atemschutz im Einsatz, denn die Rauchentwicklung war enorm. Foto: TA

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Diese zu ermitteln, wird Sache der Kriminalpolizei sein.