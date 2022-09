In der Altstadtstraße in Eisenach ist es zu einem Hausbrand gekommen. (Symbolbild)

Hausbrand in der Altstadtstraße in Eisenach – Sachschaden auf 100.000 Euro geschätzt

In Eisenach ist es am Samstagnachmittag zum Brand in einer Dachgeschosswohnung gekommen.

Ein Brand in einer Dachgeschosswohnung hat am Samstagnachmittag in Eisenach zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Die Altstadtstraße musste zwischen Langensalzaer- und Schulstraße für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden.

Mehrere Menschen konnten das Haus nach ersten Angaben rechtzeitig verlassen. Anwohner wurden unter anderem über die App "Nina" gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden.

Über die Ursache des Brandes, mögliche Verletzte und die Höhe des Sachschadens war zunächst noch nichts bekannt. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde.

Menschen seien nicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

