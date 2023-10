Heiligenstadt: 13-Jähriger im Vollrausch

Ein 13-Jähriger war am Freitag in Heiligenstadt ein Fall für den Rettungsdienst.

Heiligenstadt. Für einen Jugendlichen aus Heiligenstadt endete die Woche im Krankenhaus. Doch nicht nur ihm drohen Konsequenzen.

Wenig amüsiert dürften die Eltern eines 13 und eines 15 Jahre alten Jungen am Freitag gewesen sein. Nach Angaben der Polizei wurden Beamte gegen 17.30 Uhr darüber informiert, dass der 13-Jährige hilflos in Heiligenstadt am Leineberg auf dem Gehweg läge.

Vor Ort wurde festgestellt, dass dieser augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich deshalb übergeben hatte. Der Rettungsdienst wurde informiert und brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Eltern wurden durch die Polizei informiert und die Jungen an diese übergeben. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass die Heranwachsenden den Alkohol in einem Supermarkt in Heiligenstadt erworben hatten. Gegen die Verkäuferin wurde Anzeige erstattet, teilt die Polizei mit.

