In der vergangenen Nacht gab es einen Einsatz für die Feuerwehr in Heiligenstadt wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) ist am Mittwoch ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus wegen eines Heizstrahlers ausgebrochen.

Heizstrahler war Ursache für Feuer in Mehrfamilienhaus

Das Feuer griff in der Nacht von einem Heizstrahler aus auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus über, wie ein Polizeisprecher in Heiligenstadt sagte. Von dort aus breiteten sich die Flammen bis hinauf in den Dachstuhl aus.

Acht Menschen konnten sich demnach noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Polizei und Feuerwehr waren am Mittwochmorgen noch immer mit ihren Einsatzkräften vor Ort.

Zur Höhe des Sachschadens lagen am Mittwochmorgen noch keine Informationen vor.