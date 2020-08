Hilferuf aus Leichenwagen

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020

Mit seiner Einladung zum Kiffen an zwei Polizisten hat sich ein betrunkener Mann am 4. Juli in die Bredouille gebracht. Die Beamten waren wegen eines Streits in der Wohnung des 70-Jährigen in Erfurt gerufen worden. Als er die Tür öffnete, habe er die Polizisten eingeladen, "mit ihm einen zu rauchen", da inzwischen wieder alles in Ordnung sei. Außerdem fanden die Polizisten auf seinem Balkon ein gestohlenes Fahrrad. Die Folge waren zwei Anzeigen.

