Hilfsbereit, aber kriminell

Am Donnerstagnachmittag stürzte eine Seniorin aus Römhild in Südthüringen auf der Straße. Ihr Ehemann half ihr auf und zur Unterstützung kam ein hilfsbereites Pärchen dazu. Die beiden boten den Senioren an, sie nach Hause zu begleiten. Das Ehepaar nahm an, ohne zu ahnen, was passieren würde.

Während sich die unbekannte Frau um die gestürzte Rentnerin kümmerte, zeigte der Ehemann dem scheinbar hilfsbereiten und interessierten Mann das Haus. Einer der beiden Unbekannten muss einen unbeobachteten Moment genutzt haben, um eine Geldbörse und Briefumschläge mit Bargeld zu entwenden.

Erst einige Zeit nach dem Verschwinden des Pärchens stellten die Senioren den Diebstahl ihrer Ersparnisse fest.

Die Frau wurde wie folgt beschrieben:

klein

blondes Haar zu einer Hochsteckfrisur gebunden

hochdeutsche Aussprache

braunes Stirnband

markante, breite Ohrringe

braune Stiefeletten

Mantel

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich telefonisch bei der Polizei: 03685/7780.

