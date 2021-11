Hubschrauber und Polizeihund nach schwerem Unfall nahe Erfurt im Einsatz

Die Handynutzung während des Autofahrens ist aufgrund der Ablenkung und des steigenden Unfallrisikos verboten. Welche Ausnahmen gelten, wie Autofahrer trotzdem telefonieren können und was bei anderen elektronischen Geräten gilt...

Erfurt. Der Fahrer des verunglückten Autos ist verschwunden. Die Polizei geht von mindestens einem Verletzten aus.

Samstagabend gegen 21.30 Uhr kam es zu einem schwerwiegenden Unfall eines weißen Opel. Dieser fuhr laut Polizei auf der Straße "Am Seegraben" in Dittelstedt und geriet in der dortigen scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach der Kollision mit dem Bordstein kam der Opel auf der Seite zum Liegen und die unbekannten Insassen verließen den Unfallort.

Trotz Einsatz des Polizeihubschraubers und eines Suchhundes wurden die Personen nicht gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass wenigstens einer der Mitfahrer verletzt sein könnte.

Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder den gesuchten Insassen machen? Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Erfurt Süd oder jede andere Polizeidienststelle unter der Einsatznummer 21435814 entgegen.

