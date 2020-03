Hund greift 55-Jährige auf Wiese in Weimar an

Erneut sei es im Weimarer Stadtgebiet zu einem Vorfall mit einem Hund gekommen, wie die Polizei Weimar am Montagvormittag mitteilt. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Hund „Jorky“ auf einer Wiese in Schöndorf Gassi, als ihr ein Junge mit einem Old English Bulldog entgegenkam. Der Hund des 13-jährigen Jungen habe sich losgerissen und sei auf die Frau und ihren Hund zu gerannt. In der Folge stieß die Bulldogge gegen die Frau, so dass diese zu Fall kam. Im Anschluss wurde der Hund der Frau attackiert und leicht verletzt. Der Junge konnte seinen Hund bändigen und die Frau flüchtete nach Hause.

