Hund tötet Rehkitz in Erfurt – Polizei sucht nach Halterin

Erfurt Ein Hund hat in Erfurt ein Rehkitz angefallen und getötet. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

In Erfurt ist ein Rehkitz von einem Hund getötet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte das nicht angeleinte Tier das Kitz am Montag zwischen 14 und 15 Uhr in der Nähe des Bachstelzenweges im Ortsteil Bischleben gerissen. Danach sei die Hundehalterin mit ihrem Hund unerkannt geflüchtet. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Der zuständige Jagdpächter stellte laut Polizei einen Strafantrag.

Zeugen gesucht

Die schwarz gekleidete, junge Halterin des Rottweilers war etwa 160 cm groß, hatte laut Polizeiangaben eine schlanke Statur und kurze, blonde Haare.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und weist darauf hin, die Leinenpflicht zu beachten. Besonders während der sogenannten Setzzeit von Rehen - also dem Zeitraum, in dem der Nachwuchs auf die Welt kommt - seien Rehkitze leichte Beute für freilaufende Hunde.

Hinweise werden unter der 0361/7443-0 (Vorgangsnummer 0171051) beim Inspektionsdienst Süd entegegengenommen.

