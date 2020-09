Hund verletzt Zeitungszusteller schwer

Bereits am 25. August ist ein Mann in Wasungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) von einem Hund schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Zusteller in der Straße „Am Räschen“ Zeitungen ausgetragen und war anschließend auf der Straße zwischen einem Lebensmittel- und einem Möbelmarkt unvermittelt von einem mittelgroßen, langhaarigen Hund angegriffen und in die Hand gebissen worden.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zeugenhinweise zum Hund oder zum Hundehalter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

