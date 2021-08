Polizei stoppt illegale Autorennen in Thüringen

Dresden: Ein Plüschtier und Blumen liegen nach einem Verkehrsunfall an einer Bushaltestelle. Ein sechsjähriger Junge ist bei einem Unfall am Abend des 22. August 2020 gestorben – womöglich weil sich zwei Männer ein illegales Autorennen lieferten. In Thüringen kam es im April 2021 zu zwei illegalen Rennen.