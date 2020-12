Illegales Autorennen nahe A71

Ein Zeuge rief Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr die Polizei, weil sich offenbar zwei Fahrzeuge auf der B90N zwischen Traßdorf und der Autobahnanschlussstelle A 71 Stadtilm im Ilm-Kreis Rennen lieferten. Ein schwarzer Audi Q5 und ein brauner Audi A6 mit Rudolstädter Kennzeichen fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit und schienen sich zu duellieren, teilte die Polizei mit.

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht weitere Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise in Gefahr geraten sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 20494897 entgegengenommen.

In der Zeit vom 20. Dezember, 16 Uhr, bis 21. Dezember, 10 Uhr beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug ein Garagentor eines Wohnhauses in der Kirchgasse von Bösleben und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat einen Pkw dabei beobachtet und kann nähere Angaben machen? Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen (Telefon: 03677-601124) und der Bezugsnummer 0299791/2020.

Am Dienstag wurde ein 29 Jahre alter VW-Fahrer in den frühen Morgenstunden in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kontrolliert. Ein Drogentest bei ihm reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme zu Beweiszwecken und zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und der mutmaßlichen Fahrt unter Betäubungsmitteln folgte.