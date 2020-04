Hildburghausen. Die Polizei musste am Samstag in Hildburghausen einschreiten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Illegales Straßenrennen gestoppt

Am Samstag fand gegen 2 Uhr nachts ein illegales Straßenrennen in Hildburghausen statt. Der Verdacht der Polizei ergab sich, da ein 18-jähriger Fahrer mit einem VW und ein 20-Jähriger mit einem SEAT die Straße mit sehr hoher Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren in beide Richtungen fuhren, während ein drittes Fahrzeug teilweise als Straßensperre eingesetzt wurde.

Gegen die Beteiligten wurde Strafanzeige gestellt.

Weitere Blaulicht-Meldungen der Polizei für Thüringen