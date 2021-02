Im Raum Eisenach verschwinden immer mehr teure Fahrräder

Das kommt auch vor: Die Täter lassen Schloss und Rad am Fahrradständer zurück und nehmen den Rest mit. Das einfachste Mittel dagegen ist, den Rahmen am Ständer mit anzuschließen – am besten mit einem stabilen Bügelschloss.

Erst am Wochenende wurde in Seebach aus dem Keller eines Mehrfamilienwohnhauses ein E-Bike gestohlen. In diesem Fall bekam die Polizei im Nachgang tatsächlich eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters. Das ist in den meisten Fällen nicht so, weiß der Leiter der Eisenacher Polizei, Ronny Pommer. Und betont, wie wichtig Zeugenbeobachtungen auch bei diesen Diebstählen sind.