Im Thöreyer Gewerbegebiet in Sattelzug gefahren – Gefälschten Führerschein vorgezeigt

Unfall mit Sattelzug in Thörey

Ein 47-Jähriger fuhr am Donnerstagabend mit seinem Laster durch das Gewerbegebiet in Thörey. An der Kreuzung Am Sülzbrücker Weg/ Am Burgsteig kam ein 48-jähriger mit seinem Renault von rechts gerollt und kollidierte mit dem hinteren Teil des Sattelzugs.

Dabei verletzte sich der Renault-Fahrer und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr rückte zur Sicherung und Säuberung der Straße an. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro und begann mit den Ermittlungsarbeiten zum Unfallhergang.

Falscher Führerschein bei Kontrolle in Arnstadt

Ein 20-Jähriger wurde mit seinem Volkswagen Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kontrolliert. Der Führerschein, den er vorzeigte, wies laut Polizeimeldung erhebliche Abweichungen der Sicherheitsmerkmale auf und wurde deswegen sichergestellt.

Dem 20-Jährigen droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Führerschein.

Scheibe in Bäckerei in Arnstadt zerstört

Unbekannte beschädigten Donnerstagnacht eine Scheibe in der Bäckerei in der Längwitzer Straße. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro.

Hinweise zur Ergreifung der Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 03677/601124 entgegen.

