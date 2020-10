Immer noch keine Spur von Känguru „Paul“

Känguru „Paul“ bleibt weiter verschwunden. Noch immer bestehe Hoffnung, dass das Tier von allein den Weg zurück finde, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

„Paul“ ist das jüngste von fünf Kängurus, die in der Nacht zum Donnerstag in Wiegendorf aus ihrem Gehege entkamen. Zunächst hatte eine Frau eines der Tiere entdeckt, das durch ihren Garten in Frankendorf sprang. Dabei habe es sich vermutlich um „Paul“ gehandelt. Die Polizei habe die Besitzerin des Kängurus in Wiegendorf gefunden, die daraufhin feststellte, dass ihre fünf Tiere nicht mehr im Gehege waren.

Unbekannte hatten Tür zum Stall geöffnet

Anscheinend hatten Unbekannte die Tür zum Stall und auch das Tor zum Freilaufgehege geöffnet. Die Frau startete eine Rückholaktion, als bekannt wurde, dass eines der Kängurus sich in der Nähe von Frankendorf auf der Bundesstraße 7 aufhielt und mehrere Autofahrer zum Anhalten zwang. Bis zum Nachmittag gelang es der Besitzerin der Kängurus, vier der ausgebüxten Tiere wieder in den heimischen Stall zu bringen.

