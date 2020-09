In Nordhausen brennt eine Wohnung

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Sonntagvormittag in der Northeimer Straße in Nordhausen. Die städtische Berufsfeuerwehr war schnell vor Ort und löschte den Brand im Wohnblock. Ein Mann, vermutlich der Mieter der betroffenen Wohnung, ist vom Rettungsdienst mit Verdacht einer Rauchvergiftung in das Südharz-Klinikum gebracht worden. Allein durch den Ruß entstand ein hoher Schaden. Zur Brandursache kann noch keine seriöse Aussage getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.