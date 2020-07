In Schlangenlinien und in Leitplanken: Polizei und Zeuge verhindern auf A4 wohl Schlimmeres

Am Mittwochmorgen, gegen 6.38 Uhr, meldete ein Fahrer der Polizei, dass auf der A 4 Richtung Dresden ein VW Golf kurz nach der Anschlussstelle Waltershausen mit der linken Leitplanke kollidiert war und danach weiterfuhr.

Zeuge verfolgt Autofahrer

Der Zeuge blieb hinter dem Fahrzeug und teilte ständig den aktuellen Standort der Autobahnpolizei mit. Die Leitstelle führte so eine Polizeistreifen an den Flüchtigen heran. Der Zeuge beobachtete indessen eine weitere Kollision mit der linken Schutzplanke kurz vor dem Erfurter Kreuz. In Höhe der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach konnte das Fahrzeug durch eine Polizeistreife verfolgt werden. Der PKW fuhr deutlich in Schlangenlinien und sollte am Parkplatz Eichelborn kontrolliert werden.

Erstes Stoppsignal ignoriert

Der 25-jährige Fahrer ignorierte jedoch zunächst die Anhaltesignale und fuhr weiter Richtung Dresden. Einem zweiten Stoppsignal an der Anschlussstelle Nohra folgte der Autofahrer jedoch. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Ein Drogentest verlief positiv. Der Beschuldigte führte zudem Medikamente bei sich, die eine Fahruntauglichkeit verursachen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und zwei Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden eingeleitet.

Fahrer durfte bereits nicht mehr fahren

Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro an der Leitplanke und ca. 1.000 Euro am Fahrzeug. Die Polizei dankt dem Fahrer, der die Polizei informierte, für sein besonnenes Handeln. Dem festgenommenen Autofahrer aus Polen wurde bereits in der Nacht zum 15. Juli aufgrund seiner Fahruntauglichkeit die Weiterfahrt in Gießen verboten und der Autoschlüssel abgenommen. Daher muss der Mann das Auto mit einem Zweitschlüssel geführt haben, teilte die Polizei mit.

