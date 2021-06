Ein Mann liegt schnarchend in einem liegt Bett.

Leise Hilferufe statt lautem Schnarchen: In Sömmerda braucht Nachbar Hilfe

Sömmerda. Ein aufmerksamer Nachbar hat in Sömmerda die Rettungskräfte auf einen hilfsbedürftigen Mann aufmerksam gemacht. Ihn überkam ein ungutes Gefühl, als er merkwürdige Geräusche vernahm.

Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr meldete ein 64-jähriger Mann aus der Sömmerdaer Albert-Schweitzer-Straße verdächtige Geräusche. Laut dem Mann habe er einen Nachbarn, welcher in der Nacht immer so laut schnarcht, dass er ihn hört. Jetzt hört er aber Geräusche, welche die Vermutung zu lassen, dass genau dieser Nachbar Hilfe braucht.

Die Polizeibeamten konnten diese Geräusche ebenfalls wahrnehmen und die entsprechende Wohnung identifizieren. Und wahrlich handelte es sich um Hilferufe eines 73-jährigen Mann, welcher die Tür nicht mehr öffnen konnte. Gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst konnte die Tür geöffnet werden und der 73 Jährige wurde ärztlich versorgt.

