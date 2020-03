Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Zeiten des Coronavirus: Dreister Telefonbetrüger macht aus Angst der Menschen Geld

„Dreistigkeit kennt keine Grenzen – anders kann man sich die Mitteilung, die Mittwochabend den Suhler Inspektionsdienst erreicht hat, nicht erklären.“ So beginnt die Polizei Suhl am Donnerstag eine Pressemitteilung der besonderen Art. Gerade in der jetzigen, von dem neuartigen Coronavirus geprägten Situation, fallen Betrügern immer neue Methoden ein, ahnungslose und ängstliche Bürger um ihr Erspartes zu bringen, heißt es. Was war passiert?

Trickbetrüger gibt sich als Mitarbeiter von falscher Hilfsorganisation aus

Am Mittwoch habe ein angeblicher Mitarbeiter einer Hilfsorganisation bei einer Seniorin aus Suhl angerufen. Er teilte, der Frau mit, dass es ganz aktuell eine Ausgangssperre in Suhl für Menschen über 70-Jahren gäbe. Er wollte seine Hilfe anbieten und für die Rentnerin einkaufen gehen. Sie müsse dazu nur einen Korb mit dem Einkaufszettel und ausreichend Bargeld vor ihre Tür stellen. Er würde die Waren anschließend holen, sich um alles weitere kümmern und die Einkäufe später bei ihr abgeben.

Polizei rät zu Vorsicht

Glücklicherweise ließ sich die 84-Jährige nicht darauf ein und beendete das Gespräch. In der momentanen Situation gibt es viele berechtigte Personen, die diese Art der Unterstützung anbieten und dies auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, betont die Polizei. Betroffene sollen sich im Vorfeld informieren oder ausschließlich bekannte Personen um Hilfe bitten, heißt es. red

