Feuerwehr rettet mehrere vernachlässigte Tiere aus Wohnung in Altenburg

Altenburg. Klagelaute einer Katze sorgten in Altenburg für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Mehrere vernachlässigte Tiere wurden daraufhin aus einer Wohnung gerettet.

Ein Zeuge rief am Samstag in Altenburg die Polizei, weil in einer Wohnung in der Zeitzer Straße eine Katze jämmerlich klagte. Da der Wohnungsinhaber nicht erreicht wurde und offenbar seit einiger Zeit nicht mehr gesehen wurde, kam die Feuerwehr zum Einsatz.

In der Wohnung wurden laut Polizei eine Katze sowie zwei Meerschweinchen gefunden, die offenbar länger nicht mehr versorgt wurden. Die Tiere seien dem Tierheim übergeben worden. Die Ermittlungen dauern an.

