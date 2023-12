Jenaer Polizei sucht Ladendiebe mit Bildern der Überwachungskamera

Jena. In Jena haben im Sommer Ladendiebe zugeschlagen. Jetzt veröffentlicht die Polizei Bilder der Überwachungskamera, um die Täter zu finden.

„Wer kennt diese Männer?“ fragt aktuell die Polizei in Jena und sucht zwei mutmaßliche Ladendiebe. Einer der beiden soll am 4. Juli dieses Jahres in einem Drogeriemarkt in der Straße Unterm Markt ein Datenerfassungsgerät entwendet haben. Zunächst habe er sich laut den Aufzeichnungen der Überwachungskamera erst versichert, dass er nicht beobachtet werde, dann das Gerät eingesteckt. Anschließend verließ er den Markt. Bisherige Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Mannes.

Hier hat die Polizei Jena ein des Mannes veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise werden unter der 03641-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0180911/2023 entgegengenommen.

Alkohol aus Supermarkt entwendet

Gleich drei Männer sucht die Polizei, die am 9. Juni gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt in der Carl-Zeiss-Straße gemeinschaftlich Alkohol im Wert von fast 250 Euro gestohlen haben sollen. Laut Meldung der Polizei hätten zwei Täter die Flaschen entnommen und dem dritten Mann in die Tasche gesteckt.

Danach seien die Männer aus dem Laden gegangen, ohne zu bezahlen. Bisherige Ermittlungen hätten nicht dazu geführt, die Täter zu finden. Hier haben die Beamten Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht. Zeugen können sich auch hier unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens ST/0159962/2023 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.